Baisser le salaire des ministres ? Une "réduction symbolique" qui ne vaut pas une "indexation défiscalisée" Réduire les salaires des élus n'est pas vraiment une solution, pour le MR. Gauvain Dos Santos

Chez les libéraux francophones, on n'est pas forcément opposé à une réduction des salaires des élus. Le ministre du Budget wallon Adrien Dolimont, par exemple, nous répond qu'il n'a aucun souci à le faire. Benoît Piedboeuf non plus, mais avec une nuance. "On avait déjà décidé de réduire de 5 % les rémunérations des députés lors de la précédente législature et cela a été fait", rappelle le chef de groupe MR à la Chambre. "À titre personnel, je n'ai pas de souci à consentir un effort sur ma rémunération. Mais de façon globale, je ne pense...