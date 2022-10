L'UCLouvain condamnée pour violence au travail envers une professeure de biologie

"Le tribunal a reconnu l'existence de violences psychiques subies par la professeure dans le cadre de son travail" à l'université, "et en a ordonné la cessation via différentes mesures", ajoute M. van Ypersele, qui se présente comme un soutien de sa collègue, Caroline Nieberding.

Victime de harcèlement au travail et de violence en raison de son genre, la biologiste reprochait à l'UCLouvain de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour la protéger. Notamment, aucune médiation n'a été entreprise malgré des demandes répétées de la plaignante.

Caroline Nieberding dénonçait entre autres des remarques sexistes concernant son physique, un harcèlement moral et sexuel, une forme d'exclusion et le dénigrement par ses collègues de l'Earth and Life Institute (ELI).

Le Bureau de l'institut ELI reconnaissait pour sa part le 30 septembre dernier, via communiqué, l'existence d'un "conflit multiforme de longue date entre un membre du personnel académique qui se heurte à de nombreux autres membres académiques, scientifiques, mais aussi administratifs et techniques", précisant encore que "des propositions répétées ont été formulées par l'UCLouvain pour restaurer la sérénité au travail et soulager les personnes qui subissent des attaques".

Le Bureau de l'institut ELI indiquait également regretter certaines sorties de presse avant que le tribunal du travail n'ait statué sur l'ensemble du dossier. "Cela met en péril la réputation de l'institut ELI, porte atteinte à son autorité morale et cause, en outre, un préjudice moral injustifié aux centaines de ses collaborateurs. Mais surtout, cela conduit à ce que des revendications nécessaires pour une égalité entre les hommes et les femmes se transforment en des demandes pour un égalitarisme forcené, parfois absurde, qui génère du ressentiment et contribue à consolider un discours victimaire" ajoutait alors le Bureau.

Auparavant, l'auditorat du travail, saisi de la question, avait déjà estimé que l'absence de réaction (suffisante) de l'UCLouvain a porté atteinte à l'intégrité psychique et morale de la plaignante.