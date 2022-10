Météo: un ciel généralement dégagé pour l'entièreté du week-end

Le temps restera sec et assez ensoleillé, vendredi, avec quelques champs nuageux élevés depuis l'ouest et parfois aussi quelques nuages cumuliformes dans le courant de la journée. Les maxima oscilleront entre 14°C en Haute Ardenne et 18°C en plaine sous un vent de sud-ouest assez fort à la mer et généralement modéré dans l'intérieur, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Après minuit, une perturbation traversera le pays de la Côte vers l'Ardenne; elle sera à l'origine temporairement d'un ciel très nuageux avec de la pluie. Derrière la perturbation, des éclaircies réapparaîtront dans le nord-ouest et le centre. Les minima seront localement de 0°C en Ardenne, de 9 à 10°C dans le centre et autour de 13°C en bord de mer. Le vent sera modéré de sud-ouest et tournera à l'ouest pendant la nuit. En bord de mer, le vent sera généralement assez fort de sud sud-ouest, tournant à l'ouest nord-ouest.

Samedi matin, le temps sera encore temporairement très nuageux dans le sud-est du pays avec un risque de faibles pluies ou de bruine. Ailleurs, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partiellement nuageux avec cumulus qui pourraient donner lieu à une averse éparse dans le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 10°C dans les Hautes Fagnes et 15 à 16°C en plaine. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, d'ouest à nordouest.

Dimanche, le temps restera sec et ensoleillé après une matinée fraiche avec localement des brumes et brouillards. Les maxima se situeront entre 13 et 17°C. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.