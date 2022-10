Réduire le salaire des ministres, une mesure à étendre aux "hauts revenus équivalents dans les autres secteurs" pour Magnette

"Oui, je le (raboter le salaire, NDLR) ferai avec l'ensemble des décisions qui sont prises", a déclaré le président du parti socialiste au micro de La Première, vendredi matin. Le Premier ministre Alexander De Croo a remis jeudi une note à son équipe dans laquelle il est proposé de réduire de 8% les traitements des membres du gouvernement à partir de 2023. La recette attendue en 2023 s'élèverait à 456.000 euros.

Paul Magnette a indiqué qu'une éventuelle baisse du salaire des ministres était une mesure plus que symbolique, tout en reconnaissant que ce type d'effort n'aurait pas de rendement budgétaire significatif. Une contribution de crise sur tous les hauts revenus serait plus efficace à ses yeux. "Tout le monde doit montrer qu'on fait un effort. On plaide pour que ce soit étendu à l'ensemble des salaires équivalents. Hadja Lahbib soutenait de le faire également au sein des secteurs privés. Ça aurait un rendement budgétaire significatif et ça enverrait un signal à la population. "

M. Magnette refuse cependant de conditionner les efforts de la classe politique à ceux du privé. "On le (réduire les salaires, NDLR) fera pour les mandataires politiques quoi qu'il arrive, mais faisons-le aussi pour les hauts revenus équivalents dans les autres secteurs. (...) On est dans un moment difficile pour énormément de familles, je trouve que c'est un signal d'équité et de décence."

À côté de cela, le président du PS recommande d'augmenter les prélèvements sur la fortune. Et d'énumérer la taxe sur les comptes-titres dont il préconise de relever le seuil, la suppression des avantages fiscaux des banques et des multinationales, la mise en place d'un impôt minimum sur les multinationales...

"Quand on est en période de crise, ce sont ceux qui ont de la marge, ce sont ceux qui font des bénéfices qui doivent payer: les surprofits dans l'énergie, les profits importants dans la finance..."