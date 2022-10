Une action de blocage en cours contre le site Total Energies de Feluy : suivez notre direct

Depuis 7h ce matin, des centaines de citoyens membres de la coalition Code Rouge rejoignent différents accès et points stratégiques du site Total Energies située à Feluy dans le but de paralyser totalement l’infrastructure. En organisant cette action de désobéissance civile de masse, les organisateurs ont pour objectif d’exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale.

"Les citoyen·nes impliqués dénoncent le désastre climatique, social et humain engendré par les activités d'entreprises comme Total Energies", peut-on lire dans le communiqué envoyé par Code Rouge ce matin. La coalition dénonce également les "profits faramineux" réalisés "dans un contexte de crise sociale et climatique profonde, où les familles ne savent plus payer leur facture d'énergies".

"Le bain de sang social que nous vivons aujourd'hui, généré par la crise énergétique, est aussi une conséquence directe de notre dépendance aux énergies fossiles, dépendance que des entreprises comme Total Energies ont tout fait pour entretenir ces dernières décennies, niant sciemment le lien de leurs activités et le réchauffement climatique qu'elles connaissaient pourtant dès les années 70", écrit Code Rouge.

Contacté par La Libre Belgique à la veille de l'action, Total Energies a assuré "respecter pleinement le droit de manifester et la liberté d'expression". "Les autorités comme les organisateurs sont informées du caractère sensible de nos sites. La sécurité des personnes, salariés, riverains et y compris des manifestants est notre priorité ainsi que la sûreté de nos installations", déclare le porte-parole de l'entreprise, qui précise que la vigilance a été renforcée sur les sites belges en prévision de l'action et que Total Energies déplore "toute forme de violence qu'elle soit verbale, physique ou matérielle".

L'entreprise s'est également défendue face aux accusations de Code Rouge, assurant qu'il était "absolument faux de soutenir que le risque climatique a été ou est ignoré par Total Energies". Elle dément également faire appel à des techniques de greenwashing. "La compagnie affirme son ambition d'être un acteur majeur de la transition énergétique et d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société", poursuit le porte-parole, qui rappelle que Total Energies a pour objectif d'être parmi les 5 plus grands producteurs d'énergies renouvelables au monde avec une capacité de production d'au minimum 100GW en 2030.

Appel aux autorités

Cette action de désobéissance civile est également un appel aux autorités belges, à seulement quelques jours seulement du discours de politique générale du Premier ministre.

"Au lieu de pointer du doigt les responsabilités individuelles et les citoyen·nes, les autorités belges doivent s'en prendre aux vrais responsables de cette crise. Les entreprises de l'industrie des énergies fossiles doivent payer pour financer une transition juste, qui nous sorte des énergies fossiles, et qui doit être amorcée de toute urgence. Tout nouveau projet fossile doit être stoppé. Les populations du sud global, qui payent le plus lourd tribut de la crise climatique, doivent obtenir des réparations", assure Code Rouge dans un communiqué.

C’est la première action organisée par Code rouge. La coalition est soutenue par Ineos Will Fall, Greenpeace, Stop Alibaba & Co, Extinction Rebellion Belgium, Grootouders voor het Klimaat, Grands-Parents pour le Climat, Youth For Climate, Réseau ADES, Vredesactie, Climaxi, Climate Express, Gauche anticapitaliste, Agir pour la Paix, Dégaze, Better.planet.online, Jeunes anticapitalistes, Fédération des services sociaux, Students for climate, Gents Milieu Front, Fian, Occupons le terrain, Attac, Actrices et acteurs des temps présents et Labo vzw.

Suivez les dernières informations en direct :

8h42 : Le groupe gold continue sa progression

Sur la route, la police surveille la progression du groupe gold. Avenue de l’indépendance, aux abords du site : une centaine de personnes, un camion citerne a du faire demi tour. Une deuxième camionnette de police vient d’arriver. "C’est calme pour l’instant", nous dit on.

8h30 : Un arrêté de police interdit la manifestation

Un arrêté de police pris par le bourgmestre interdit "les manifestations et rassemblements en lien avec l'appel du regroupement des activistes 'Code Rouge' et des gilets jaunes et non autorisés par les autorités communales" pour toute la durée du week-end et ce dans un périmètre de 50 mètres situé autour des infrastructures de TotalEnergies dans le zoning industriel de Feluy.

07h15 : Le départ de groupe est lancé

Ils devront parcourir environ 6 km pour arriver sur le site. D’autres groupes sont aussi en mouvement.

00h42 : Intervention éclair de la police

Une douzaine de policier. Silencieusement, ils s’avancent vers le camp et entrent dans la tente qui abrite une partie du matériel. Butin du raid nocturne : des dizaines de sac de paille. Dix minutes après leur arrivée, les policiers repartent. Avant goût de la journée ?

©Aurélie Demesse