Pas de pénurie de carburant à craindre selon TotalEnergies: "Nous avions anticipé nos livraisons"

Décidément, la période est mouvementée pour TotalEnergies. Entre les grèves qui se déroulent en France et perturbent les livraisons d’essence et de diesel dans les pompes et les actions menées ce week-end à Wandre et Feluy, la crise rattrape ceux qu’on pensait à l’abri, du moins financièrement.

En France, le mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant français initié il y a une dizaine de jours a été reconduit dimanche chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, a indiqué la CGT interrogée par l’AFP.

"Le mouvement a été reconduit partout", a expliqué Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies, "en l'absence de réponse de la direction générale" à la lettre ouverte adressée samedi au PDG du groupe, Patrick Pouyanné.

Alors que de nombreuses stations-service connaissent toujours des ruptures d'approvisionnement, le syndicat CGT du géant de l'énergie avait proposé, pour entamer des négociations dès lundi, de limiter ses revendications à la question d'une hausse des salaires. Depuis, "c'est le silence radio", a commenté M. Sellini. En conséquence, la plus grande raffinerie du groupe, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque (Nord) sont "toujours totalement à l'arrêt", a-t-il indiqué. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10 % d'augmentation sur les salaires", et que ce soit "appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022", a-t-il par ailleurs précisé.

La semaine qui arrive ne sera donc pas sans rebondissement en France. Et chez nous ? La bonne nouvelle, c'est que la grève française n'a pas d'impact pour ses livraisons de carburant dans les stations TotalEnergies situées en Belgique. "Nous ne sommes pas approvisionnés par les raffineries françaises, explique Tom Claerbout, porte-parole de TotalEnergies Belgique. En fait, cela va même plutôt dans l'autre sens puisque nous envoyons du carburant dans les pompes situées dans le nord de la France."

Mais quid des actions qui ont bloqué les sites de Wandre et Feluy ce week-end ? "Ces mouvements étaient prévus et nous avions anticipé nos livraisons, poursuit le porte-parole. Les manifestants ont quitté les lieux au fil de la journée ce dimanche et il n'y a pas d'actions prévues dans les prochains jours. Il n'y a donc aucun impact sur l'approvisionnement de nos pompes et de nos clients industriels."

Il souligne aussi que tout s'est passé dans le calme. "Tout a été bien encadré par les forces de l'ordre, et il n'y a eu aucune tentative d'intrusion dans les zones dangereuses, tout est resté sous contrôle."

Reste à savoir désormais si d’autres actions pourraient être menées chez TotalEnergies ou ailleurs dans les prochains jours. Car l’exemple pourrait être suivi.