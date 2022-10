Accueil Actu Belgique Budget fédéral: la discorde pour sauver entreprises et classes moyennes Le fédéral est d’accord sur les personnes à aider. Il ne s’entend pas sur la méthode. Gauvain Dos Santos ©BELGA

Le moral était encore au beau fixe lundi matin au sein de la Vivaldi. Après un long week-end de négociations pour le budget 2023-2024, on évoquait un "accord politique validé par tous les partenaires". Il ne restait plus qu'à s'accorder sur le volet technique. Mais au fil de la journée, le jeu du marchandage politique a repris, charriant son lot d'insatisfactions et de petites fâcheries. Le Premier ministre a reproché au vice-Premier David Clarinval sa trop grande volubilité auprès des médias, nous dit-on, au point que le ministre des Indépendants a choisi d'annuler son passage en matinale du lendemain.



Le ministre des...