Alexander De Croo : "Le ministre des Finances va me proposer un projet de réforme fiscale avant la fin de l'année"

Le gouvernement fédéral a conclu ce mardi un accord portant sur un budget pluriannuel 2023-2024, a annoncé en fin de matinée, Alexander De Croo. "Accord sur le budget pluriannuel 2023-2024, avec un soutien à nos familles, nos indépendants et nos entreprises pour amortir le choc énergétique. Nous le lâchons personne", a déclaré le Premier ministre sur Twitter.

Après avoir prononcé son discours de politique générale à la Chambre puis après avoir détaillé les mesures prises en conclave budgétaire, le libéral flamand a accordé une interview à LN24.

L'occasion pour lui de revenir sur sa communication. Lors de son discours, le mot guerre est revenu avec beaucoup d'insistance. Alexander De Croo a estimé qu'il s'agissait du contexte actuel en Europe et qu'il a fortement impacté le budget qu'il a présenté. "Effectivement, nous connaissons une guerre en Europe", a-t-il commencé. "Elle a un gros impact sur nous. La Belgique doit maintenant investir dans la sécurité et sur nos défenses. Forcément, elle touche également à nos factures qui sont de plus en plus grandes."

Pour le libéral, l'une des plus grandes mesures concerne la taxe sur les surprofit. "Cet argent provient de la population qui paye les surprofits dans leur facture. En les taxant plus, nous réutiliserons cet argent pour prolonger le paquet de base. En plus de cela, nous aiderons à réduire les charges pour les entreprises. Aujourd'hui, elles payent l'indexation qui nous protège bien mais qui a un coût très élevé." Pendant son discours, il a également évoqué un bazooka énergétique estimé à 3 milliards d'euros. "Cela comprend l'ensemble des mesures que l'on prend. Que ce soit pour le tarif social pour les plus bas revenus, le paquet de base qui touche la classe moyenne et celles pour les entreprises qui ont besoin d'aide pour les coûts salariaux."

Malgré ces nouvelles mesures, le Premier ministre a tenu à prévenir les Belges: "Il n'y a pas de solution parfaite par rapport à la situation à laquelle on se trouve. Le gouvernement essaye de faire le maximum. Mais il ne faut pas penser que nous avons les solutions à tous les problèmes. La Belgique est confrontée à un problème global et nous faisons le maximum. Le pire que l'on puisse faire est de promettre des choses qui sont irréalisables."

Pour aider la population, De Croo explique que le blocage des prix n'a jamais été mis sur la table. "Cette solution doit-être discutée à l'échelle européenne. Mais nous allons dans le bon sens. Il y a quelques mois, la Belgique était seule à porter cette idée. Maintenant, plusieurs autres pays nous suivent. 24 des 27 pays sont d'accord. J'ai bon espoir que cela aboutira, mais il faut parler de choses concrètes."

Autre sujet discuté lors de cette interview: une éventuelle réforme fiscale. Alexander De Croo a promis un changement avant 2023: "Le ministre des Finances va entamer les discussions pour une réforme fiscale. Elle aura pour but de mieux rémunérer les gens qui travaillent. Il devra apporter un projet avant la fin de cette année."

Ce budget a été établi pour deux ans (2023 et 2024). Les élections ont-elles joué un rôle dans ce timing? "Non, ce n'est pas la raison", a-t-il coupé. "En réalité, le budget de 2023 est un budget de crise. L'objectif est de faire de la gestion de crise, mais aussi du travail fondamental. Il consiste à assainir nos finances et cela fonctionne mieux lorsque l'on établit un budget deux ans à l'avance. Nous aurons plus de temps pour implanter les mesures."

Selon Alexander De Croo, il s'agit d'un budget équilibré. "C'est un budget centriste. Il existe des empreintes libérales et sociales. C'est ce que nous attendons d'un gouvernement de centre. Surtout dans un moment de crise. Je reste libéral mais mon rôle est de garder cette équipe gouvernementale ensemble. Et je suis content de voir que ce processus-ci s'est bien passé." Ce qui signifie que le gouvernement restera en place? "J'ai bon espoir mais cela doit se prouver chaque semaine", a-t-il conclu.

L'interview en vidéo de LN24 est à voir ci-dessus.