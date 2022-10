Budget fédéral: "On ne veut pas arriver au 5% de déficit public et devenir le plus mauvais élève européen"

Au micro de LN24, Benoit Piedboeuf évoquait les négociations du budget fédéral. Ce mardi matin, les négociateurs étaient encore réunis autour de la table pour trouver un accord sur la note en onze points déposée par le Premier ministre Alexander De Croo.

"Il y a des accords sur certaines dépenses. Mais pour cela il faut des recettes et il n'y a pas d'accord sur la façon d'amener les recettes pour compenser les dépenses et pour avoir une ligne budgétaire de manière à ne pas handicaper l'avenir", confie le libéral. "On est au sortir d'une série de crises. Les moyens sont réduits. Il n'y aura pas d'impôt nouveau. C'est dans la déclaration du gouvernement. On est leader mondial en termes de taxation, on ne va pas en rajouter une couche".

Ce qui entrave ces négociations budgétaires est le manque d'argent dans les caisses de l'état belge, qui connait un déficit de 23 milliards d'euros. "L'argent qu'on a dépensé pour la crise covid et pour toute une série de choses nécessaires n'est plus là. On ne veut pas arriver au 5% de déficit public sinon on deviendrait le plus mauvais élève européen", explique le chef de groupe MR.

Parallèlement aux négociations budgétaires, Benoit Piedboeuf évoquait également la crise énergétique et le nucléaire et rebondissait aux propos de Christophe Collignon (PS), qui avançait qu'il serait nécessaire de prolonger quatre centrales nucléaires au lieu de deux. "C'est ce que le président (ndlr: Georges-Louis Bouchez) et Marie-Christine Marghem disent depuis quelques semaines. C'est absolument nécessaire. On a pris une décision qui n'est pas bonne en fonction du contexte. Il faut aller plus loin et en prolonger 4 ou 5", confie le député.

Ce dernier réagissait également aux difficultés que rencontre la Vivaldi pour prendredes décisions: "On est à sept partis et c'est plus facile de s'accorder à deux ou trois qu'à sept. On voit comment on avance en observant le rythme des décisions. On critiquait le gouvernement précédent mais leurs décisions avaient un effet immédiat sur le salaire poche des gens. Ici, on a du mal à y arriver".

