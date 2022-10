Accueil Actu Belgique En cinq ans, 187 chats retrouvés chez une “Madame Chats”: "Ça n’arrête pas, on intervient continuellement, elle refuse d’entendre raison" Depuis 2017, la société protectrice Veeweyde est intervenue au domicile d’une même personne, dans la commune bruxelloise de Jette, pour récupérer au total 187 chats. Gilbert Dupont ©BUREAUX RÉGIONAUX

Considéré comme un trouble mental, le ‘syndrome de Noé’, comme on le nomme, consiste à posséder trop d’animaux de compagnie. Plus exactement, on possède plus d’animaux qu’on ne peut...