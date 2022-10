Investissements sur le rail : "Si la CGSP était seule à décider, on partirait en grève demain"

Contacté après l’annonce des mesures gouvernementales pour le rail, Pierre Lejeune (CGSP-Cheminots) se montre, ce mardi soir, bien moins optimiste que le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet. Ce dernier s'est félicité dans l'après-midi de voir le train être “le grand gagnant du conclave budgétaire.” Le fédéral s’est en effet accordé sur une trajectoire budgétaire de deux milliards € pour la SNCB et Infrabel sur les 10 prochaines années, en plus de l’autorisation pour Infrabel de contracter un emprunt d’un milliard € auprès de la banque européenne d’investissement (BEI). “Ce réinvestissement historique du rail belge met définitivement fin à l’austérité dont nos entreprises ferroviaires ont été victimes et permettra de conclure d’ici la fin de l’année la négociation des contrats de gestion d’Infrabel et de la SNCB, se réjouissait Gilkinet. Les travailleurs de la SNCB, le monde économique et les voyageurs attendaient de signal. C’est money time pour le train. Nous poursuivrons le travail, au service de la mobilité du futur, avec enfin un cap et un cadre financier clairs, qui permettront de poser les meilleurs choix pour demain !”

A contrario, Pierre Lejeune dit “ne pas partager l’optimisme du ministre. Concrètement, 116 millions € supplémentaires seront investis dans le rail en 2023 (NDLR : une somme que se partageront SNCB et Infrabel) et 100 millions en 2024. Or, Infrabel a besoin à elle seule des 116 millions promis pour 2023 pour faire fonctionner la boîte, sans investissement. Si Infrabel s’adjugeait toute cette somme, il ne resterait rien pour la SNCB. Quand au reste des deux milliards, ils seraient investis après 2024 et n’engagent pas le prochain gouvernement qui pourrait ne pas avoir les mêmes ambitions.”

Pour la CGSP-cheminots, cette trajectoire budgétaire ne permettrait aucune hausse de l’offre pour les passagers. “Cela ne laisse pas non plus d’espace de négociation pour lutter contre la détérioration des conditions de travail sur le rail. Les mesures décidées sont insuffisantes. Je suis très déçu.”

De là à envisager de futures actions ? “Si ça ne tenait qu’à la CGSP, on partirait en grève demain. Mais on se réunira ce mercredi en front commun pour analyser minutieusement l’accord. Et on décidera ensuite de la suite à donner.”