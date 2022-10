"Nous ne lâchons personne", "Un premier pas a été franchi", "La fin d'une injustice": les réactions à l'accord sur le budget

Après d'âpres discussions, le gouvernement fédéral s'est finalement accordé ce mardi avant-midi sur le budget pluriannuel 2023-2024. Une décision largement commentée au sein de la classe politique belge.

Les membres de la Vivaldi se sont montrés solidaires et ont unanimement salué les termes de l'accord conclu mardi.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s'est réjoui du multiple soutien accordé aux familles, aux indépendants ainsi qu'aux entreprises pour "amortir le choc énergétique". "Nous ne lâchons personne", a insisté le Premier sur Twitter.

La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) a pour sa part salué un accord "qui s'attaque aux énormes profits du secteur de l'énergie". "Nous allons au-delà de ce que l'Europe demande pour soutenir nos familles et nos entreprises plus et plus longtemps", a écrit l'écologiste flamande sur Twitter. Un avis partagé par sa consoeur Petra De Sutter (Groen): "L'indéfendable ne peut être défendu. Comme des milliards de profit en temps de crise, ou une prime au logement sur les locations de vacances. Cet accord sur le budget met fin à une injustice du système."

Le ministre du Travail et de l'Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) s'est lui félicité du maintien des aides à la population face à la crise. "Le forfait énergie qui allège la facture gaz-électricité de tous les Belges est reconduit jusqu'au printemps ! (...) 400 euros sont déjà prévus en novembre et décembre."

Le vice-Premier ministre MR David Clarinval a pour sa part mis l'accent sur les aides accordées aux entreprises, dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie et de la forte indexation attendue des salaires. "Nous avons un accord à hauteur d'1 milliard d'euros pour des indexations défiscalisées", a confirmé le ministre des Classes moyennes et des Indépendants. Un report et/ou une diminution des cotisations patronales a aussi été décidée. Le libéral a aussi rappelé le maintien jusqu'au 31 mars de la totalité du paquet d'aide aux entreprises et aux particuliers pour faire face aux factures d'énergie (chèque gaz-électricité et chèque mazout, tva à 6%, etc...)

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) s'est réjoui de l'investissement prévu dans le rail. "Un boost de plus de 3 milliards d'euros pour le train. Cette législature marquera un tournant pour le transport ferroviaire et pour notre mobilité", a déclaré celui qui est également vice-Premier ministre.

"Nous protégeons le pouvoir d'achat des gens, avec une voie claire vers une réforme fiscale majeure dans un avenir proche", a pour sa part commenté le président du CD&V Sammy Mahdi. "Le CD&V veut remettre le pays sur les rails. La première étape a été franchie."