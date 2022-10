Régime des flexi-jobs étendu, réduction des cotisations: les syndicats mécontents des décisions du gouvernement

Le gouvernement prévoit d'étendre le régime des flexi-jobs à partir du 1er janvier. Dorénavant, les secteurs de l'agriculture, du sport, de la culture, du spectacle et des professions de soins pourront bénéficier de ces conditions d'emploi. Les revenus supplémentaires qu'il espère obtenir grâce à une augmentation de l'emploi en flexi-job et en travail d'étudiant atteignent les 30 millions d'euros. Du côté des syndicats, on n'y croit pas trop. "Pour répondre à des problèmes ponctuels, cela peut avoir du sens. Mais les secteurs ne sont pas demandeurs", analyse Selena Carbonero, secrétaire générale de la FGTB.

Autre mesure qui préoccupe les organisations de défense des travailleurs : "la réduction linéaire des cotisations qui vont mettre à mal le budget de la Sécurité sociale". Cette mesure présentée comme un moyen de défendre la compétitivité des entreprises est considérée comme "inacceptable" par la FGTB. "On aurait pu fonctionner avec un principe de solidarité entre les entreprises".

La prolongation de la récupération des allocations-chômage temporaire indûment perçues auprès de l'employeur ne pose en revanche pas de problèmes. "Dans le cadre des aides Covid, certains employeurs ont recouru au chômage temporaire alors qu'ils ne rentraient pas dans les conditions. Au moment du contrôle a posteriori, l'Onem se tournait tant vers le bénéficiaire de l'allocation que vers l'employeur. Or, c'est l'employeur qui est le premier responsable. C'est logique que cette mesure soit prolongée."