Alexander De Croo répond aux critiques sur le budget fédéral : "Dire que le gouvernement se borne à gérer les crises, c'est faire fi de la réalité"

Dans une réponse relativement brève, le chef de l'exécutif a vanté les résultats déjà engrangés à ses yeux par la Vivaldi.

Après avoir cité l'ancien président américain républicain Ronald Reagan lors de son discours mardi, Alexander De Croo a choisi jeudi matin une citation de l'un de ses successsurs, le démocrate Bill Clinton: "'There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America". (Il n'y a nul mal en Amérique qui ne puisse trouver son remède avec ce qu'il y a de bien en Amérique). "Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, voyons nos atouts", a-t-il ajouté.

"Certains disent que ce gouvernement se borne à gérer des crises, il ne manquerait plus que ça !" Au total, juste sur l'énergie, on est à près de 5 milliards et à 2,5 milliards en 2023. Faut-il prendre ces mesures ? Oui. Mais dire que le gouvernement se borne à gérer les crises, c'est aussi faire fi de la réalité", a fait valoir le Premier ministre avant de se lancer dans une énumération de chiffres.

"En 2020, le déficit structurel était de 4,3%. En 2024, il sera de 3,2%. Le taux d'activité en début législature était de 69,9%. Aujourd'hui, il est à plus de 70% (+1,5%). 186.000 personnes ont décroché un emploi. Concernant l'incapacité de travail, une augmentation de 40% des retours, soit 78.000 personnes selon les prévisions de 2022."

"Je ne pense pas que dans une crise, ces résultats tombent du ciel. J'en entends certains ici dire qu'il faut revenir à une méthode de thérapie de choc, des réformes violentes et difficiles. J'a vu certains de mes collègues en Europe le faire, et je ne suis pas convaincu que ça a bien marché. On attend d'un gouvernement qu'il dirige, qu'il prenne des réformes et c'est ce qu'il fait", a conclu le Premier ministre.

L'introduction des accises, liées à la pérennisation du taux de TVA de 6% sur l'électricité et le gaz, sera basée sur les prix de 2021, a aussi indiqué Alexander De Croo lors du débat à la Chambre sur sa déclaration de politique générale. Au cours de ce débat marathon, des questions sur cette réforme ont été régulièrement posées. Le Premier ministre a alors indiqué que le niveau d'accise sera fixé sur le prix de 2021.

Alexander De Croo a souligné que la réforme devait empêcher une situation déjà rencontrée dans laquelle l'État perçoit un excédent de TVA en raison de l'augmentation des prix.

Le gouvernement a l'intention de présenter une loi-cadre à la Chambre dans les mois à venir. L'introduction proprement dite se fera via un arrêté royal. "Mais si les prix sont comme aujourd'hui, nous ne les introduirons pas", a déclaré le Premier ministre. "Vous pouvez le faire par étapes, ce qui n'est pas possible avec la TVA seule."

Les Engagés dénoncent un mode de gouvernance "irresponsable" de la Vivaldi

La cheffe de groupe des Engagés Catherine Fonck a critiqué dans la nuit de jeudi à vendredi à la Chambre le mode de gouvernance de la coalition Vivaldi. "Votre mode de gouvernance est regrettable. En période de guerre, c'est même très grave, inentendable et irresponsable", a lancé la députée. Mme Fonck a aussi dénoncé "une forme de posture électorale permanente" au sein de la majorité. "Vos clivages rendent impossible la modernisation de l'État providence. Ça alimente aussi l'anti-politisme."

A propos des résultats du conclave budgétaire: "Si c'est un bouclier, il y a beaucoup de défauts dans la cuirasse", a lancé Mme Fonck. La cheffe de groupe des Engagés a pointé "une série de trous" dans les aides accordées par le gouvernement, appelant à procéder au blocage des prix.

"Parler de protéger quand on s'attaque aux soins de santé et au crédit-temps, c'est gonflé", a encore fait valoir Catherine Fonck. "L'absence de 400 millions supplémentaires (dans les soins de santé), cela signifie pas de plan cancer ou pas de plan d'attractivité du métier infirmier. Très clairement, c'est un report de soin pour les patients."

La députée a qualifié d'"incompréhensible" la réduction du crédit-temps pour s'occuper son enfant. "Cela ressemble à une mesure qui fait mal pour le plaisir de faire mal", a-t-elle déclaré, appelant l'exécutif à modifier cette mesure.

Les débats se sont terminés peu après 04h30. Le vote de confiance est attendu jeudi à 15h15.