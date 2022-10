Exercices de défense nucléaire de l'Otan au-dessus de la Belgique: une coalition belge demande l'annulation

"En période de fortes tensions nucléaires avec la Russie, il est irresponsable de mener un tel exercice", a indiqué la coalition dans un communiqué publié au lendemain de la confirmation de la tenue de cet exercice en Belgique par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

"Steadfast Noon" est un exercice annuel organisé sur une base tournante et qui rassemble les unités aériennes de cinq pays de l'Otan (Allemagne, Belgique Italie, Pays-Bas et Etats-Unis) capables d'effectuer des missions nucléaires au moyen de bombes américaines de type B61 et équipées de chasseurs-bombardiers F-15E, F-16A et C et Tornado.

"En autorisant cet exercice annuel à se dérouler malgré tout, l'Otan envoie un message dangereux. Après les menaces nucléaires de la Russie, cet exercice risque de provoquer une nouvelle escalade. En outre, elle normalise l'utilisation et le déploiement des armes nucléaires comme moyen de mener et de gagner la guerre. Cela ne devrait en aucun cas être le cas", poursuit le communiqué.

La Coalition, qui réunit notamment la FGTB, la CSC, Amnesty International, Greenpeace, le MOC, la CNAPD, Agir pour la paix, le CSO, Intal, Pax Christi, Vrede, Vredesactie, rappelle que les bombes nucléaires (présumées être) stationnées à Kleine-Brogel et qui font l'objet de l'exercice sont des bombes nucléaires tactiques.

"Participer à cet exercice signifie également que la Belgique enfreint ses propres obligations internationales. En vertu du traité de non-prolifération (TNP), les États dotés d'armes nucléaires ont convenu de ne pas +transférer+ ou +placer des armes nucléaires sous le contrôle d'États non dotés d'armes nucléaires+, souligne encore la Coalition.

"Le fait que les avions de chasse de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie et des Pays-Bas s'entraînent à déployer eux-mêmes des bombes nucléaires - après avoir été activées par les États-Unis en temps de guerre - constitue clairement une violation du TNP", selon elle.