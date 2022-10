Koningslo aide Lex (11 ans) à vaincre son cancer

Koningslo, un hameau de la ville de Vilvorde, est préoccupée par la lutte du petit Lex (11 ans), qui lutte contre une tumeur cérébrale rare depuis un an et demi.

Fils des gérants de la friterie 't Krokantje à Beauval (Vilvorde), Lex a subi deux opérations jusqu’à présent. Une première opération a permis d'enlever la tumeur mais aussi une partie de sa vue. La tumeur est toutefois revenue et Lex a dû être opéré une seconde fois. L’intervention a réussi, Lex est actuellement sous protonthérapie (radiothérapie) de 36 séances pour réduire les chances de récidive.

Pour l'encourager, des habitants de Koningslo organisent une action. Dans un premier temps, les recettes serviront à financer l'achat d'un vélo adapté. Une fois ce montant atteint, le surplus d'argent sera versé au fonds pour le cancer des enfants. Gaufres, truffes, fruits de mer, azalées et bougies parfumées seront en vente pendant 6 semaines (jusqu'au 23 novembre) surce site.

Parrainer l’action est possible via un don à faire par tranche de 10€ via le même formulaire ou sur le numéro de compte : BE22 9734 3854 8047.