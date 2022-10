Bonne nouvelle, le thermomètre dépassera les 20 degrés lundi

Des averses orageuses pourraient toutefois se développer par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Mardi, le temps sera sec avec de larges éclaircies dans le nord-ouest tandis que le ciel sera plus nuageux sur le sud-est où quelques précipitations et/ ou de la grisaille seront encore possibles. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en plaine.

Mercredi, le soleil sera toujours de la partie, avec des températures comprises entre 12 et 16 degrés.

Le temps sera plus variable le lendemain, des périodes nuageuses accompagnées de précipitations étant attendues. Il fera toujours aussi doux, le thermomètre oscillant de 12 à 18 degrés.

Vendredi, on pourrait bénéficier d'un intermède plus sec, plus doux et plus lumineux. En Ardenne, de la grisaille pourrait toutefois être présente en début de journée. Le mercure frôlerait à nouveau les 20 degrés.

Enfin, la pluie ferait son retour samedi, avec des maxima variant de 14 à 18 degrés, prévoit l'IRM.