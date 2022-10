De Wever critique envers l'accord budgétaire: "La Vivaldi ferait mieux de s'arrêter là"

"La Belgique va présenter le pire budget de la plupart des pays développé", a déploré le bourgmestre d'Anvers, jugeant l'accord budgétaire qui ne comporte, selon lui, "aucune réforme fondamentale" alors que nous dans une situation de crise difficile. "Les gens sont très inquiets quant à leur avenir et ils n'ont plus le sentiment que l'élite politique puisse les protéger", a ajouté le président de la N-VA.

Bart de Wever a ensuite affirmé que l'entièreté de la responsabilité du déficit budgétaire était à imputer à la Vivaldi. D'après lui, "la Vivaldi ferait mieux de s'arrêter là". Le gouvernement "Les membres du gouvernement défendent les dépenses publiques car ils savent que les dettes ne sont pas payées par eux, mais par le travailleur et l'épargnant", s'est emporté le nationaliste flamand.

"Si Conner Rousseau poursuit ses coalitions avec le PTB, il brisera lui-même le cordon sanitaire"

Bart de Wever s'est ensuite exprimé sur l'annonce de Conner Rousseau, il y a dix jours, que son parti mettrait un terme à toute coalition avec la N-VA si elle s'alliait au Vlaams Belang (extrême droite) en 2024. "S'il continue avec ces communistes, c'est lui-même qui rompt un cordon sanitaire, pour autant qu'un tel cordon doive exister", a affirmé le bourgmestre d'Anvers, mettant sur un même pied extrême gauche et extrême droite. "J'attends que le président de Vooruit soit conséquent et que ces coalitions disparaissent". Bart De Wever fait ici référence aux coalitions de Vooruit avec le PVDA (PTB) à Zelzate (Flandre-Orientale) et dans le district anversois de Borgerhout.

Le président de la N-VA a répété qu'une éventuelle coalition avec le Vlaams Belang dépendait à ses yeux d'une opération de nettoyage interne à ce parti. "J'attends toujours le changement dans ce parti. Ils passent d'un incident à un autre, ce qui rend ce parti difficilement fréquentable. Avec sa rancœur, il retombe toujours dans les problèmes. S'ils font un jour ce nettoyage, alors pour moi, ça peut se faire. Mais les seuls qui en décideront seront les membres de la N-VA, et je ne pense pas que Conner Rousseau soit membre de la N-VA", a ajouté Bart De Wever.