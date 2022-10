Eva De Bleeker menace les fournisseurs d'énergie : "Résolvez le problème ou j'irai en justice"

La secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open VLD) est en colère contre les fournisseurs d'énergie. L’augmentation du prix du gaz et de l’électricité semble s'accompagner d'une hausse des plaintes auprès des fournisseurs, dont les réclamations des clients restent visiblement sans réponses. De nombreuses plaintes portent sur le manque de transparence à propos des factures et l'accessibilité.

Ce dimanche, dans l'émission De Zevende Dag sur TV één, Eva De Bleeker a ainsi donné une semaine aux fournisseurs d'énergie pour communiquer de façon claire auprès de leurs clients. "Ma patience est épuisée", a-t-elle martelé. L'Inspection économique, qui a déjà reçu 1634 signalements cette année concernant sept fournisseurs, mène une enquête, mais les entreprises sont visiblement bornées. Une plainte fondée peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 80.000 euros.

La libérale a même évoqué une poursuite devant les tribunaux, pour les récalcitrants. "Résolvez le problème, ou une action en justice suivra", a-t-elle menacée. "Si, malgré cette amende, il n’y a toujours pas d’action pour résoudre les infractions identifiées, je déposerai des réclamations auprès de mes collègues et j'irai peut-être en justice pour agir".

"Peut-être que l'urgence ne se manifeste pas ou que ces fournisseurs ne réalisent pas l'insécurité des clients lorsqu'ils reçoivent des factures anticipées élevées", a avancé la secrétaire d'Etat.

Les entreprises doivent donc fournir plus de clarté sur les factures et rendre leur service client plus performants. Elles ont une semaine pour donner une "feuille de route claire". "Ces services à la clientèle doivent se développer, même si je sais qu’il est parfois difficile de trouver du personnel", a déclaré Eva De Bleeker. Depuis l'an dernier, cinq avertissements ont été émis et six procès-verbaux dressés.

Certaines plaintes portent aussi sur des pratiques commerciales abusives, dans le cadre d'une vente par téléphone ou au porte-à-porte"Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'employés pour répondre aux questions des clients, mais qu'il y en a quand il s'agit de trouver de nouveaux clients ?", a-t-elle questionné.