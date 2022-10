A quelques jours du verdict de l'enquête, la mère de Théo Hayez s'exprime: "Je crains que la police ait cru trop vite à un accident"

Un tout nouveau documentaire sur la disparition du jeune Belge Théo Hayez était diffusé ce week-end en Australie sur Channel 9. Dans ce dernier, on découvre que sa mère, Vinciane Delforge, a perdu tout espoir d'un jour retrouver son fils. Le jeune homme avait été porté disparu en 2018 après être parti pour un voyage d'un mois en Australie. Juste avant de partir, sa mère s'était rendue dans la forêt de Soignes pour prier, un lieu qu'elle fréquentait régulièrement avec son fils. "J’ai demandé à l’univers de le protéger en Australie. Même si c’était une destination sûre à mes yeux", explique-t-elle face caméra, très émue. "Je me souviens lui avoir demandé de ne pas sauter des rochers et des falaises, par exemple", poursuit-elle, "Théo ne prendrait jamais de risques inutiles non plus. Jamais".

Aujourd'hui, la police australienne semble pourtant penser que c'est bel et bien ce qui a dû se passer. De fait, elle avance que Théo s'est certainement égaré la nuit le long des hautes falaises qui longent la mer, et qu'il a dû tomber à l'eau. A ce jour, son corps n'a jamais été retrouvé. La conclusion des audiences de l'enquête sur sa disparition sera annoncée ce vendredi. "Je pense que la police a arrêté les recherches trop tôt. Je crains qu'ils aient cru trop vite à un accident. Ils n'ont pas suffisamment étudié les autres options", se désole la mère du jeune homme.

Néanmoins, la piste de l'accident n'est pas la seule envisagée. De fait, Gary Jubelin, un ancien détective australien chargé des homicides, a travaillé sur l'affaire et est lui persuadé que Théo Hayez n'était pas seul le soir de sa disparition. Pour étayer sa théorie, il se base sur les données GPS du téléphone portable du jeune Belge. Si les enquêteurs n'avaient pas pu y accéder dans un premier temps, sa mère était parvenue 17 jours après sa disparition à découvrir son mot de passe. On découvre ainsi grâce à ces données que Théo a cherché à huit reprises l'adresse de son auberge de jeunesse après avoir dû quitter un bar à Byron Bay.

"Nous pensons qu’au départ, il voulait retourner le long de la mer vers son logement. Mais à un moment donné, on constate qu’il a soudainement arrêté de bouger pendant sept minutes. C’est dans un terrain de cricket à côté d’une zone de brousse (ndlr: un lieu peu fréquentable selon les enquêteurs). Théo a rencontré quelqu’un là-bas", affirme l'enquêteur. Qu'a-t-il fait a là-bas ? Impossible de le savoir. "Théo s'est ensuite dirigé vers Tallow Beach, par la route la plus improbable et la plus déserte. Sans aucune hésitation. Il devait donc être avec quelqu’un qui connaissait parfaitement la région. La question est: pourquoi cette personne ne s’est jamais manifestée", poursuit l'enquêteur.

Certains pensent qu'il aurait acheté de la drogue au terrain de cricket et cela expliquerait pourquoi il serait reparti plus rapidement, toujours selon les données GPS. Mais les amis du Belge ne croient pas à cette théorie. En particulier, Loïc Spiess, la dernière personne à l'avoir contacté par téléphone ce soir là à 1h02. "Nous avons eu une conversation tout à fait normale via Whatsapp. Théo était détendu et qualifiait Byron Bay de véritable paradis du surf”, raconte-t-il.

A ce moment-là, les données GPS montrent que Théo Hayez était assis sur un rocher. C'est de là qu'il serait tombé selon la police australienne, pourtant son téléphone portable est lui resté en contact avec une antenne voisine jusqu’à 13 heures ce jour-là. Un fait que l'on n'arrive toujours pas expliquer aujourd'hui. "Théo me manque beaucoup. J’ai aussi peur que nous ne sachions jamais ce qui s’est passé", s'attriste face caméra le plus jeune frère de Théo. "Si nous voulons avancer dans la vie, nous devrons accepter qu’un jour l’enquête s’arrête quelque part. Je ressens toujours Théo. Quand je suis triste, je sens sa présence. Il me donne la force", surenchérit Vinciane Delforge.