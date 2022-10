"Il faut qu'on parle" revient sur la mort tragigue du footballeur amateur Ibrahim : "C'est évidemment tragique, et nous vivons dans une société qui n'accepte plus le tragique"

Au menu d'Il faut qu'on parle, ce lundi et chaque jour sur LN24 entre 17 et 18h, trois thèmes sociétaux abordés par Maxime Binet, ses chroniqueurs et ses invités : les délais à rallonge pour obtenir un rendez-vous médical et la pénurie de médecins et soignants, l'arrivée de la publicité sur Netflix et enfin un débat douloureux mais nécessaire : pouvait-on en faire plus pour éviter le décès tragique d'Ibrahim, ce week end, sur le terrain de Court-Saint-Etienne ?

Le jeune homme de moins de 20 ans est décédé des suites d'un arrêt cardiaque, balle au pied. Un défibrilateur était bien présent dans le club. Il a été utilisé, en vain. Se pose alors la question du test à l'effort, qui n'est pas obligatoire en Belgique. Faut-il l'institutionnaliser pour tout pratiquant d'un sport amateur ? Si oui, qui doit en supporter la charge financière ? Le docteur Jacques De Toeuf, cardiologue, président de la plateforme eHealth et vice-président honoraire de l'Absym a nuancé le débat en expliquant que si ce type de tests pouvait permette de déceler certains types d'anomalies, il n'était pas forcément infaillible en tous points. Michel Kacelenenbogen, directeur du Théaâtre Le Public et chroniqueur de Maxime Binet, a pour sa part relevé "les difficultés, dans notre société, d'accepter tout ce qui est tragique. Une mort comme celle-ci est évidemment dramatique, mais le destin l'est parfois".

Julie Foulon, entrepreneuse et fondatrice de GIRLEEK (une plateforme d'acquisition de compétences numériques à destination des femmes) ainsi qu'Alexis Carantonis, rédacteur en chef de DH.be, ont également répondu présents aux débats de ce jour, à revoir en vidéo ci-dessus.