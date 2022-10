Paul Magnette veut "cesser toute négociation avec Engie" : "Ils jouent avec les pieds du gouvernement depuis des mois"

Le chef du Parti socialiste est venu présenter face à Martin Buxant son nouveau manifeste écosocialiste, "La vie large". Dans cet ouvrage, le Carolo revient sur une problématique plus que jamais au cœur des préoccupations dans ce contexte de crise énergétique : la transition écologique.

"Aucun obstacle n'est insurmontable. (...) Nous savons ce que nous devons faire pour remédier au problème : arrêter de brûler des énergies fossiles et la déforestation. Les études montrent que rien qu'en généralisant les technologies les plus économiques en matière d'énergie qui existent déjà, on économiserait 70% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. La technologie est donc une grande partie de la solution. Le nucléaire est juste une énergie de transition, ce n'est pas l'avenir. Historiquement cela aura été la transition entre le pétrole et le charbon d'hier avec la sobriété énergétique et le renouvelable de demain", a débuté Paul Magnette sur le plateau de LN24.

Le socialiste ne s'est d'ailleurs pas dit fermé à une prolongation temporaire du nucléaire en Belgique pour garantir une sécurité de l'approvisionnement de l'énergie. "Le plus important c'est de savoir dans quelles conditions on le fait. Je refuserai toujours que l'on prolonge des centrales et que les bénéfices aillent à Engie, que les prix ne soient pas contrôlés, ou bien que la dette d'Engie soit effacée. Engie doit financer le traitement de ses déchets nucléaires et sa dénucléarisation. Ce sont des conditions fondamentales, on ne va pas payer 7 milliards pour faire plaisir à Engie". Le chef socialiste a même été encore plus loin en affirmant qu'il voulait cesser toute négociation avec le groupe industriel énergétique français. "C'est fini, ils jouent avec les pieds du gouvernement et cela fait des mois que cela dure. Aujourd'hui, le gouvernement a la possibilité et doit dire à Engie que maintenant 'on vous impose de produire au nom de la sécurité d'approvisionnement telle quantité à un prix fixé par l'autorité publique et le régulateur '. En achetant à un prix inférieur du marché, cela permettra de faire baisser très fortement la facture des particuliers. Cela tient parfaitement la route car la sécurité d'approvisionnement est un impératif.Il faut que l'autorité publique reprenne les choses en mains", a-t-il déclaré sans tergiverser.

Dans la suite de l'interview, Paul Magnette est revenu sur les déclarations du président du MR affirmant que l'Etat devrait peut-être prendre en charge une partie des coûts du traitement des déchets d'Engie. "Ça, c'est inacceptable. Le prix des déchets doit être payé par Engie et personne d'autre car cela a été intégré dans le prix de l'énergie que les Belges paient depuis 40 ans." Selon le socialiste, pour contrer cette crise énergétique, nous avons impérativement besoin que l'Europe bloque les prix du gaz. "Cette décision doit être prise en plus des décisions que nous avons prises à l'échelle belge. Nous sommes un des premiers pays à taxer les surprofits, cela va rapporter 3 milliards. Nous allons aussi taxer les banques et les multinationales qui ne paient pas assez d'impôts. Cet argent, on le rend ensuite aux citoyens, c'est grâce à cela que l'on sait baisser la TVA et réduire la facture", explique-t-il.

Enfin, Paul Magnette a affirmé que pour parvenir à faire de l'écologie, nous avions besoin de tout le monde. "Chacun doit s'y mettre à sa manière. Nous devons attaquer les inégalités, elles sont le moteur de la croissance des émissions de gaz à effet de serre. C'est impératif que l'on comprenne ça. (...) La transition climatique doit se faire de manière sociale avec la perspective d'une vie meilleure pour tous, en particulier pour la classe moyenne", conclut-il.