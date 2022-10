L'augmentation salariale sur laquelle la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et les syndicats de police se sont accordés représente, avec l'indexation, 2.128,84 euros bruts, a expliqué mercredi la ministre en commission de la Chambre.

L'augmentation de salaire à la police représente plus de 2.000 euros bruts par mois

L'accord a été obtenu après des mois de négociation, et prévoit notamment une augmentation de 5% en moyenne, soit environ 1.000 euros bruts, en plus de l'indexation.

Au cours des discussions budgétaires, au vu de la situation difficile des finances publiques, l'accord a été maintenu mais sa mise en oeuvre sera étalée. Une première augmentation aura lieu le 1er octobre 2023 suivie d'une deuxième étape en octobre 2024 et une dernière tranche le 1er octobre 2025.

La ministre est également revenue sur le régime préférentiel de fin de carrière "Napap" et les projets de restriction de ce régime d'ici 2030. Un arrêté royal est attendu dans les mois à venir. La condition d'âge passera à 58 ans et six mois à partir du 1er octobre 2023. Actuellement, l'âge est de 58 ans après 20 ans de service.

Ce débat s'inscrit dans un cadre plus large, selon la ministre qui a rappelé que des régimes comparables étaient en vigueur à la Défense, à la Justice et à la SNCB.