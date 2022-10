"L'impression d'être Spiderman et Superman à la fois": 500 élèves belges s’approchent des étoiles en compagnie de plusieurs héros de la conquête spatiale

Il y a 30 ans, Dirk Frimout était le premier Belge à aller dans l’espace, à bord d’une navette Atlantis. Il y a 20 ans, Frank De Winne était le deuxième Belge dans l’espace, à bord d’une fusée Soyouz vers la station spatiale internationale. À l’occasion de ce double anniversaire, Dirk Frimout organise la Belgian Space Week, une série de rencontres entre des astronautes et les jeunes et le public en Belgique. Reportage à l’Euro Space Center, à tout juste une heure de Bruxelles et 48 heures de la lune.