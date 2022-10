Météo : Journée ensoleillée sous des températures douces

Les maxima varieront de 15 ou 16°C à la mer, dans le nord du pays ainsi qu'en Hautes-Fagnes à 19 ou 20°C dans le Hainaut. Le vent sera modéré de secteur est basse et moyenne Belgique et de secteur sud-est en haute Belgique. Ce soir, des voiles d'altitude seront nombreux. En cours de nuit, la couverture nuageuse s'épaissira depuis le sud-ouest et quelques pluies intermittentes pourraient toutefois déjà se produire sur l'ouest en fin de nuit.

Les minima se situeront entre 10 et 15°C. Le vent modéré virera au sud-est et deviendra parfois assez fort sur les hauteurs de l'Ardenne. Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. Une relative accalmie sera possible l'après-midi avant l'arrivée de nouvelles précipitations en soirée. Il fera doux avec des maxima de 13°C en Hautes-Fagnes à 21°C dans le centre du pays.

Le vent sera généralement modéré de secteur sud. Vendredi, le temps sera changeant avec des éclaircies et des averses pouvant parfois adopter un caractère orageux. Les maxima se situeront entre 15°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 ou 20°C en plaine. Samedi, le temps restera dans l'ensemble plutôt sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. A la mer, une averse sera toutefois possible.

En Ardenne, la journée débutera toutefois par un temps gris avec des nuages bas et un risque de bruine. Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses en provenance de la France.