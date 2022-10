Dérapage du Vlaams Belang à la Chambre : "C’est un incident qui peut l’aider à gagner en visibilité""

Une question du député Vlaams Belang Tom Van Grieken à propos de la mise en congé de la ministre de la Coopération Meryame Kitir (Vooruit) a suscité jeudi un tollé à la Chambre. Le président du parti d’extrême droite a reçu six rappels à l’ordre de la présidente et une menace d’utiliser la force. Tom Van Grieken a finalement regagné son siège sous les acclamations des membres de son parti, retardant ainsi la séance de la chambre. Dans sa question, le député s’en est pris vertement aux socialistes et à la gestion présumée des ressources humaines par la ministre et son parti Vooruit.

Adrien De Marneffe et ses invités sont revenus sur cet incident sur LN24 dans l’émission "Les couloirs de la Chambre". "En politique, l’obstruction parlementaire est une technique classique. Le Vlaams Belang essaie ici de faire parler de lui, c’est un incident qui peut l’aider à gagner en visibilité", a expliqué Benjamin Biard, docteur en science politique spécialisé dans l’extrême droite. "Depuis la mise sur pied du gouvernement De Croo, le Vlaams Belang a constamment voulu remettre en cause sa légitimité […]. On voit qu’il essaie toujours d’appuyer davantage sur le clou. N’oublions pas que les élections de 2024 se rapprochent petit à petit et que le parti dans les sondages successifs semble être gagnant systématiquement", poursuit-il.

Benjamin Biard a ensuite insisté sur l’importance des réseaux sociaux pour le parti d’extrême droite. "Le Vlams Belang est particulièrement performant sur les réseaux sociaux, il investit massivement. Rien que pendant la campagne électorale de 2019, il a dépensé plus à lui tout seul que l’ensemble des autres partis flamands réunis. Ce qui est colossal quand on sait qu’à cette période il ne comptait plus que trois parlementaires sur 150 à la chambre des représentants", a-t-il expliqué.

De son côté, le journaliste Antoine Clevers a rappelé que l’incident de cet après-midi était plutôt une exception pour le Vlaams Belang, qui travaille en général comme tous les autres partis. "Alors bien sûr, il va défendre ses idées qui sont parfois assez sulfureuses mais dans les procédures il n’y a rien d'extraordinaire qui ressort. Cela fait des années et des années que le Vlaams Belang fonctionne comme ça […] Dans sa manière de travailler, si on fait abstraction du contenu de leurs idées, on ne voit pas vraiment de différence entre le Vlaams Belang et les autres partis démocratiques", a-t-il conclu.