Egbert Lachaert appelle Bouchez et Magnette au calme: "En pleine crise, ils se tapent dessus tous les jours à la télévision"

Le libéral était le troisième président de parti invité cette semaine après Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez. Et nos deux interlocuteurs précédents n'étaient pas du même avis sur plusieurs thématiques.

"Quand on voit l'esprit entre les partis francophones, on regarde ça avec beaucoup d'incompréhension", lâche-t-il d'emblée. "Le gouvernement est composé des libéraux, socialistes et écologistes. C'est surtout du côté francophone qu'on a insisté pour avoir cette composition. Et on voit, en pleine crise énergétique profonde, des présidents de parti qui se tapent dessus tous les jours sur les plateaux de télévision. Je pense que le citoyen ne gagne rien avec tout ce show."

Avant de poursuivre: "J'appelle ceux qui font ça (Ndlr: Bouchez et Magnette) à arrêter et à travailler car ils ont des ministres présents dans le gouvernement, qui passent des accords. Ils doivent plutôt soutenir ces accords."

Avant d'entrer dans le vif du sujet en évoquant la question du nucléaire. Egbert Lachaert estime qu'il faut ouvrir le nombre de réacteurs nécessaires pour avoir un approvisionnement suffisant en Belgique. "Nous allons calculer en se basant sur le fait qu'on aura plus de gaz en Europe. Si on a besoin de deux réacteurs, on en ouvrira deux. Si c'est quatre, il y en aura quatre. Il n'y aura plus de tabou".

Le président de l'Open VLD a également évoqué le cas d'Engie, la proposition de réforme fiscale de Vincent Van Peteghem, la volonté d'Ecolo de faire sauter l'endettement au niveau européen, Avant de repenser le fonctionnement du système politique belge et de conclure sur la crise migratoire et la gestion du flux en Belgique.

Revivez l'émission dans son intégralité ci-dessus.