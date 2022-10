Jean-Luc Crucke dévoile qu’il est atteint d’un cancer

"Non, cela n’arrive pas qu’aux autres ! Le cancer m’a rattrapé, mais je ne compte pas le laisser me dépasser."

C'est en ces mots que Jean-Luc Crucke a communiqués jeudi sur son compte Facebook qu'il allait subir une "intervention chirurgicale impérieuse" à l'hôpital d'Erasme. Le député a ainsi dévoilé cette note inquiétante de son état de santé car il estime qu'en tant que personnalité publique, il se doit d'être transparent. "J'ai une totale confiance aux corps médical et infirmier d'Erasme qui me soignent. Je me consacrerai ensuite et pendant un mois à un travail de rétablissement."

Cette déclaration en a surpris plus d'un, à commencer par les membres de son parti qui répondent ne pas avoir été informés avant la publication Facebook de jeudi de cette réalité. "C'est un choc", se désole le député fédéral Denis Ducarme qui encore récemment s'entretenait avec lui. "Je pense énormément à lui." Si Jean-Luc Crucke fait cette déclaration, c'est aussi pour "que certains ne s'imaginent pas que si on le voit un peu moins, ce ne soit pas pour des raisons essentielles".

"Il est resté très discret, récapitule Jean-Paul Whal, chef de groupe MR au Parlement wallon. 0Mais connaissant Jean-Luc et son fort caractère, c'est lui qui va gagner sur cette misère." L'ancien ministre du Budget wallon ne sera pas remplacé durant ce pas de côté. Le groupe parlementaire libéral perd momentanément un homme, mais cela ne risque pas de diminuer la force du groupe. "Il y a toujours une forme de solidarité au parlement", précise Jean-Paul Whal.

L'annonce de Jean-Luc Crucke intervient quelques jours après la publication de nouvelles révélations dans la presse portant sur ses intentions de former un mouvement centriste alliant libéraux, Engagés et démocrates-fédéralistes. Ce mouvement se formulerait comme une dissidence vis-à-vis de la ligne MR actuelle et serait un pied de nez à son président Georges-Louis Bouchez. Ce dernier souligne toutefois que l'inimitié politique est mise de côté quand l'humain est en jeu. "La politique est une chose mais nous restons des êtres humains avant tout. Un prompt et complet rétablissement à Jean-Luc Crucke dont je ne doute pas de la détermination et de la force à surmonter cette épreuve."

Là-dessus, les deux hommes semblent du même avis. "J'en sortirai plus déterminé et plus décidé que jamais à me battre pour ce que je considère juste, essentiel et durable", assure l'ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.

Nous avons tenté de contacter le libéral de 59 ans, mais ce dernier ne souhaite pas ajouter d'autres déclarations à celle déjà publiée sur les réseaux sociaux. Tout juste ponctue-t-il son SMS d'un "Take Care" qui n'est pas sans rappeler le "prenez soin de vous" de l'ancienne Première ministre libérale Sophie Wilmès.