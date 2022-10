Les frites belges menacées ? "On est obligé d’augmenter les prix si on veut garder de la qualité"

Ce jeudi sur LN24 dans l’émission "Il faut qu’on parle", Maxime Binet était accompagné de Charles Van Dievort, chef du service magazine de la Dernière Heure, et de Thierry Belin, secrétaire national du syndicat du personnel de police. La fine équipe recevait François Graas, coordinateur à Amnesty International Belgique Francophone, Renaud Grégoire, notaire, et Patrick de Corte, forain.

Ensembles, ils sont revenus dans un premier temps sur la Coupe du monde au Qatar, qui approche à grands pas. Charles Van Dievort a notamment affirmé que selon lui il aurait mieux valu ne pas l’organiser du tout avec un tel pays hôte, qui viole notamment les Droits de l’Homme. "On savait à l’avance, il y a 12 ans, que la manière dont tout cela se fait n’était pas aux normes de ce que nous exigeons."

Dans la suite du programme, Maxime Binet et ses invités ont abordé la situation extrêmement difficile que vivent actuellement les friteries, comme beaucoup d’autres établissements, en raison de la crise. "La graisse, l’huile, le gaz, le papier, l’électricité… Le prix de presque tous les produits que nous employons augmentent. C’est incroyable, on est obligé d’augmenter les prix si on veut garder de la qualité", a expliqué Patrick de Corte qui est maintenant obligé de vendre son paquet de frites à 3 euros. Néanmoins, le forain a souhaité rester optimiste en assurant que les Belges auront toujours des frites, crise ou pas.

Enfin, l’équipe s’est posé la question de savoir s’il était utile de supprimer les droits d’enregistrement dans un contexte où devenir propriétaire est de plus en plus compliqué, notamment pour les jeunes.