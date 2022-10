Alain Maron : "Je suis lassé du populisme de droite et de la malhonnêteté intellectuelle des libéraux francophones"

Invité sur le plateau de LN24 pour répondre aux questions de Martin Buxant, Alain Maron est revenu sur l’animosité entre les partis politiques francophones. "Les libéraux francophones sont au pouvoir depuis 25 ans. Je suis lassé de leur populisme de droite et de la malhonnêteté intellectuelle de leur président. Ils sont dans une posture antigouvernementale".

Vers quel avenir énergétique devons-nous aller, alors que les Belges s’inquiètent de se retrouver dans le noir ? "Il faut trouver des solutions. On doit aller dans un monde où la production d’électricité est de plus en plus durable et décarbonée pour permettre notre indépendance par rapport aux autres pays. Cela nécessite des investissements colossaux sur le renouvelable. Il faut une île d’éoliennes en Mer du Nord. Je ne suis pas antinucléaire mais il faut ne faut pas oublier ses dangers".

"Je me réjouis qu’il y ait un maximum de pression en faveur des politiques climatiques"

Ce dimanche, les trois syndicats seront présents dans les rues de Bruxelles pour épauler les jeunes dans leur lutte pour le climat. Un soutien positif d’après Alain Maron. "Je me réjouis qu’il y ait un maximum de pression en faveur des politiques climatiques. L’enjeu est que la transition soit juste".

Enfin, un mécanisme, appelé "la prime Bruxell’Air", a été mis en place dans la capitale pour abandonner sa voiture. Une prime qui a énormément de succès selon le ministre Ecolo. "On propose jusqu’à 900 euros pour laisser de côté sa voiture. Les gens peuvent utiliser cet argent pour de multiples choses comme acheter un vélo ou un chèque taxi. Cette prime n’a jamais eu autant de succès".