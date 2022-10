Météo : Ciel nébuleux et retour de la pluie par le sud

En cours de matinée, une perturbation avec de la pluie et des averses atteindra notre pays depuis la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'extrême ouest et le nord-ouest devraient restent généralement secs. Localement, quelques averses orageuses pourront se déclencher. En cours d'après-midi, les précipitations quitteront le pays vers les Pays-Bas et l'Allemagne et des éclaircies parfois larges se développeront à partir du sud-ouest. Les maxima toujours très doux varieront entre 16°C en Hautes Fagnes et localement jusque 21°C localement dans le centre et l'ouest, sous un vent modéré de sud-sud-ouest.

Ce soir, le temps sera sec et peu nuageux sur la plupart ces régions. La nuit suivante, les éclaircies s'élargiront avec en Ardenne un risque de nuages bas et de quelques bancs de brouillard. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le nord-ouest et samedi vers l'aube, une averse sera possible à la mer. Les minima oscilleront entre 9 et 14°C. Le vent sera généralement modéré, parfois faible au sud du pays, de secteur sud.

Samedi, la journée débutera avec de larges éclaircies sur la plupart des régions, malgré la présence de davantage de nuages en Ardenne et dans l'ouest. En cours de journée, soleil et nuages alterneront. Le temps restera généralement sec avec un risque d'une ondée par endroit. Les maxima oscilleront entre 16 et 19°C sous un vent modéré s'orientant du sud au sud-ouest.

Dimanche, le temps sera d'abord très nuageux avec quelques faibles pluies ou bruines qui alterneront avec des périodes plus sèches en matinée. Dans l'après-midi, des éclaircies seront possibles mais le risque d'ondées subsistera. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 16 et 20°C.

Lundi matin, La nébulosité sera variable sous un temps encore généralement sec.