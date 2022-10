Anne-Sophie Nyssen, première rectrice de Liège depuis 1817: "La crise a mis en avant la précarité des étudiants"

Anne-Sophie Nyssen, rectrice de l'Université de Liège, était l'invitée de LN24 et LN Radio ce lundi matin.

Elle est la première rectrice depuis 1817, succédant à 64 recteurs masculins. "Il faut du temps pour changer une société", commente-t-elle d'emblée. "C'est un geste symbolique fait par toutes les personnes de la communauté de l'Université de Liège qui ont voté pour ce changement".

Anne-Sophie Nyssen a été élue à la majorité au sein des étudiants, du personnel administratif, des professeurs ainsi qu'au sein des scientifiques.

La rectrice de Liège a deux priorités: la transition environnementale et la justice sociale. "Le réchauffement climatique est un véritable défi. Les Universités doivent se transformer et transformer leur enseignement. (...) Il est important que cette transition se fasse avec une justice sociale".

Face à la crise covid et la crise énergétique, les élèves se trouvent dans une situation beaucoup plus compliquée. "Ces crises ont mis en avant la précarité des étudiants. Beaucoup travaillent en tant qu'étudiant pour pouvoir se payer leurs études et ils ont été privés de leurs jobs étudiants. Nous étions en première ligne pour constater leur détresse", confie celle qui a mis en place une aide sociale pour augmenter de 15% le nombre d'étudiants.

Anne-Sophie Nyssen a également évoqué les possibilités d'orientation offertes aux étudiants, les rythmes scolaires ainsi que les financements des universités.