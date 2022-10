Accueil Actu Belgique La réforme Auto vers la poubelle: "Ce décret est inapplicable, c'est un projet mort-né" L’avis du Conseil supérieur de la fiscalité de Wallonie juge le décret "anticonstitutionnel". Li.B. ©BELGA

Lorsque le gouvernement wallon, du bout des lèvres, a présenté sa réforme de la fiscalité automobile portée par le ministre Philippe Henry (Ecolo), le texte s'est fait atomiser. Les deux partenaires des verts au sein de l'exécutif wallon, le PS un peu et le MR surtout, qui ont pourtant négocié le texte, n'en veulent pas. Personne ne le dit en public, mais ce n'est même plus un secret de polichinelle. Par loyauté, il a donc fallu qu'ils valident ce texte écologiste après l'avoir malmené et trituré dans tous...