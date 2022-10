Exercice nucléaire à Engis: des policiers en colère accueillent la ministre Verlinden

Un exercice catastrophe dans le cadre du plan d'urgence nucléaire et consistant en la simulation d'un événement radioactif à Tihange se déroule ces mardi et mercredi au centre sportif du Mosa à Engis, où un camp de base a été monté afin de rassembler les différents acteurs censés aller sur le terrain pour procéder à des mesures de l'air et récolter des échantillons du sol pour analyser le degré de radioactivité.

Lors de celui-ci, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a précisé qu'il n'y avait aucun lien entre cette simulation et la guerre en Ukraine. L'exercice, coordonné par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), a pour but de tester la coordination entre les différents services de la centrale et les moyens de communication entre les différents acteurs de la cellule de mesure radiologique du Centre de crise national (NCCN) au niveau fédéral et local.

"On simule un incident radioactif à Tihange avec un nuage qui part en direction du sud-ouest", explique David Rasquin, coordinateur du plan d'urgence nucléaire à l'agence fédérale de contrôle nucléaire. "Dans le camp de base sont rassemblés les différents acteurs qui vont aller sur le terrain, ainsi que le matériel de protection et les appareils de mesure pour réaliser une cartographie la plus précise possible des zones contaminées et des doses présentes dans le sol". Des conclusions seront établies par la suite afin de voir ce qu'il faut améliorer.

"Le plan d'urgence nucléaire donne un cadre en cas d'incident, on sait que l'on doit s'entraîner. Et donc, on a une culture du risque et une culture de la gestion de la crise et on s'exerce régulièrement pour être sûr que les procédures soient connues de tous les acteurs", a conclu le coordinateur.

Pour l'occasion, la ministre en charge Annelies Verlinden (CD&V), a effectué le déplacement jusqu'au camp de base, où elle a été accueillie par des policiers affiliés à la CGSP qui lui ont tourné le dos à son arrivée et l'ont huée. Ils sont en colère à la suite, ont-ils indiqué, de l'échec de la revalorisation syndicale.

La ministre de l'Intérieur, qui a la tutelle sur l'agence fédérale de contrôle nucléaire, s'est montrée concernée par la situation en Ukraine, même si elle estime qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'il n'y a pas de lien direct entre l'exercice de ce mardi avec la guerre qui se déroule aux frontières de l'Europe. "C'est très bien que l'on puisse mettre en pratique ce genre d'exercice, c'est clair qu'il faut suivre la situation de très près et continuer à améliorer la coordination et la communication car dans une situation de crise il faut agir de manière très rapide", a-t-elle encore expliqué.

L'exercice dure deux jours. Il a commencé mardi matin et prendra fin mercredi après-midi. Il se veut discret et n'impacte que très peu les riverains, malgré des vols d'hélicoptère prévus mardi après-midi.

Le dernier exercice de ce type datait d'avant le Covid, en 2019.