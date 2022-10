"Il faut qu’on parle": "On sait que la mobilité à Bruxelles c’est un souci"

Ce mercredi, Maxime Binet et ses invités se sont intéressés à deux sujets qui font l’actualité du moment. À savoir, le plan Good Move qui déchaîne les troupes et la durée des allocations de chômage.

Autour de la table comme invités, il y avait Olivier Willocx, CEO de Beci, Xavier Duprez, économiste à la fondation Jacquemotte, Sam Bouchal porte-parole de la fédération des taxis bruxellois, Pieter Fannes, coordinateur de Heroes for Zero et Florine Cuignet, porte-parole et responsable bruxellois du Gracq.

En tout début d’émission Charles van Dievort, chef du service Maga à la Dernière heure/Les Sports, annonce déjà la couleur sur le plan de mobilité Good Move : "On sait que la mobilité à Bruxelles c’est un souci".

La question est posée sur le plateau : avec ce plan de mobilité qui intègre maintenant plusieurs quartiers de Schaerbeek, est-ce que vous avez été choqué de ce qu’il s’est passé hier et avant-hier ? Florine Cuignet, porte-parole et responsable bruxellois du Gracq, explique : "Choquée certainement, j’ai eu l’occasion de passer hier dans le quartier en rentrant chez moi… Je n’ai pas eu envie de m’arrêter, je me suis sentie en insécurité et mal à l’aise". Pieter Fannes, coordinateur de Heroes for Zero rebondit : "Je n’étais évidemment pas d’accord et ça m’attriste de voir comment cela se déroule".

Pour Thierry Belin, chroniqueur du jour et secrétaire national du syndicat du personnel de police s’explique : "J’ai envie de vous dire quel gâchis, ce plan est nécessaire pour décongestionner Bruxelles de ce trafic automobile infernal…" avant de poursuivre : "C’était censé apaiser la ville".

En seconde partie d’émission, il était question de savoir s’il fallait limiter ou non la durée des allocations de chômage. Charles van Dievort, explique : "Vous allez juste déplacer le problème, parce que vous allez remettre ces gens-là au CPAS…" avant de continuer : "Le fédéral renvoie la patate chaude aux communes et on n’en sort pas".