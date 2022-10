Accueil Actu Belgique "Les règles doivent être respectées par chacun, c’est la clé de la solidarité": une amende sur salaire pour ceux qui occupent des logements sociaux trop grands Pour le MR, il faut sanctionner ceux qui détiennent des logements trop grands. Nawal Bensalem journaliste

©JC Guillaume/PHOTONEWS

Dans tout juste un an, les bénéficiaires de logements sociaux du nord du pays devront s’acquitter d’un loyer bien plus cher s’ils occupent un logement trop grand. C’est ce qu’a décidié le ministre flamand du Logement, le N-VA Matthias Diependaele. Une indemnité plus importante que prévue actuellement sera ainsi réclamée...