Météo : Encore quelques périodes nuageuses sous des températures en hausse

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore des périodes nuageuses, mercredi matin, avec éventuellement quelques faibles précipitations résiduelles sur le centre et l'est en tout début de journée.

L'après-midi, le temps deviendra plus ensoleillé et très doux avec des maxima de 15 ou 16°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 19 ou 20°C en plaine. Le vent virera au secteur sud-ouest; il sera modéré, et à la Côte parfois assez fort, avec des rafales de 40 à 50 km/h. En fin de journée, il reviendra au secteur sud et faiblira progressivement. Ce soir et durant la nuit, une averse ne sera pas exclue au littoral.

Ailleurs, le ciel restera souvent peu nuageux avec essentiellement des voiles d'altitude. En fin de nuit, quelques nuages de moyenne altitude seront présents dans l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 9 et 14°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-est. Jeudi matin, le ciel sera parfois plus nuageux avec un risque de quelques averses locales.

Par la suite, l'IRM prévoit de larges éclaircies depuis la frontière française. Les températures seront très douces pour la saison avec des maxima attendus de 17 à 20°C en Ardenne et de 20 à 22°C ailleurs. Le vent sera modéré de sud-est, tournant au sud. Vendredi, le temps restera généralement ensoleillé avec des nuages d'altitude. Les maxima, à nouveau particulièrement élevés pour la période de l'année, se situeront entre 19 et 21°C en Ardenne, et entre 21 et 23°C ailleurs. Samedi, quelques précipitations seront possibles localement mais le temps devrait toutefois rester généralement sec en beaucoup d'endroits. La journée de dimanche pourrait être assez ensoleillée avec parfois quelques champs nuageux.