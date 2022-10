Clarinval à Jakarta pour renforcer le commerce alimentaire avec l'Indonésie

L'objectif de ce voyage était de renforcer la coopération bilatérale dans les matières sanitaires et phytosanitaires et de faciliter le commerce de produits alimentaires entre les deux pays.

Sur place, un protocole a été signé entre l'Afsca (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) et le ministère de l'Agriculture indonésien concernant le lait. Le texte garantira l'exportation de produits laitiers de qualité de la Belgique vers l'Indonésie, assure le ministre.

Concernant l'accès au marché pour les produits surgelés, comme les frites, les choux de Bruxelles les carottes, ou encore les haricots, le ministre Clarinval dit se réjouir "que les exigences phytosanitaires aient été reçues". "Ces ouvertures de marchés permettront aux exportateurs belges de mettre en avant les productions Made in Belgium", ajoute-t-il dans le communiqué.

Le ministre a aussi réaffirmé au ministère de l'Agriculture indonésien le souhait des exportateurs belges d'exporter leurs fruits et légumes frais, comme les chicorées, le poireau et les pommes et les poires et a dit rester attentif à l'évolution du dossier soumis à l'Agence indonésienne de quarantaine agricole chargée d'établir les exigences phytosanitaires à l'importation.

David Clarinval a aussi travaillé à la mise en place du programme d'élevage de la race bovine "Blanc - Bleu - Belge" au sein du pays, à la demande de l'Indonésie qui souhaite mettre en place un plan national d'autosuffisance en viande. L'Indonésie a déjà importé des doses de sperme congelé et d'embryons de blanc-bleu-belge dans le passé. A cet effet, le ministre a visité le centre d'élevage à Cipelang et a constaté l'avancée des travaux.

Le ministre a aussi visité la société belge Puratos, qui, avec sa filiale locale, est l'un des leaders du marché des produits de boulangerie en Indonésie.