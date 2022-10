"Il faut qu’on parle": "Ce qui est grave, ce n’est pas que certains gagnent trop, mais que trop de gens ne gagnent pas assez"

Ce jeudi, Maxime Binet et ses invités se sont intéressés à trois sujets qui ont mené à des débats. À savoir, les pensions des mandataires, l’organisation du procès des attentats de Bruxelles ainsi que la pénurie de médicaments qui sévit en Belgique.

Pour interagir tout au long du programme, l’émission comptait 3 invités. Pierre Marage le porte-parole du "Gang des vieux en colère", Aline Fery, avocate de l’association 'Life4brussels' ainsi que Nicolas Echement le secrétaire général de l’APD, l’association pharmaceutique belge.

En début d’émission, le salaire des députés a fait réagir les invités de l’émission. Notamment Pierre Marage qui trouve que les députés gagnent trop d’argent. "Cette différence de pension est choquante. Mais ce qui est encore plus grave, ce n’est pas que certains gagnent trop, mais que trop de gens ne gagnent pas assez."

Pour évoquer le deuxième sujet sur le procès des attentats de Bruxelles, l’avocate Aline Fery s’est prononcée sur la date annoncée pour le début du procès, prévu le 9 décembre. "On espère qu’on aura plus de faux départs. On a reçu un agenda qui nous indique un horaire jusqu’en février. Après on n’est jamais à l’abri d’un autre problème", explique-t-elle dans "Il Faut qu’on Parle".

En fin d’émission, les invités ont débattu sur la pénurie de médicaments en Belgique. Nicolas Echement, le secrétaire général de l’association pharmaceutique belge, indique que ce n'est pas la première fois qu'une pénurie de telle ampleur a lieu en Belgique. "En moyenne, on manque de 200 médicaments continuellement en Belgique. Ce manquement est dû à la production. Elles sont limitées dans le temps."

Pour ajouter une note d'humour à ce sujet, Patrick De Corte a tenu à faire une petite blague sur la pénurie. "Est-ce qu'il y a toujours du viagra de disponible ?", provoquant le rire général sur le plateau.