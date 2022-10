Jacqueline Galant, députée wallonne (MR) : "On sent encore une répartition des moyens entre camarades en région wallonne"

Invitée ce jeudi matin sur le plateau de LN24, la vice-présidente du parlement wallon et bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant, a décidé de tirer la sonnette d’alarme à cause de la situation financière de plusieurs communes qui sont à la corde budgétairement et ne savent plus payer les pensions d’anciens mandataires et des ayants droit.

L’ancienne ministre de la mobilité a également été interrogée sur le budget de la SNCB, la crise énergétique et ses relations avec Georges-Louis Bouchez au MR.