Un foyer de grippe aviaire détecté à Frasnes-lez-Anvaing

Ce foyer concerne quelque 2.000 faisans relâchés comme gibier en août dernier. Une inspection de l'élevage a été opérée mercredi par la SPW. Afin d'éviter la dispersion des animaux, la chasse est suspendue jusqu'au 25 novembre prochain, annonce le service public.

Le 25 octobre, en fin de journée, un foyer de grippe aviaire a été détecté dans le village de Cordes. L'existence de ce foyer, hautement pathogène (H5N1), a été confirmée par le laboratoire de référence SCIENSANO. Ce mercredi 26 octobre, les agents du Service public de Wallonie (police de l'environnement, DNF, DEMNA et une unité anti-braconnage) ont procédé à une inspection de l'élevage et à une large prospection sur le terrain. D'un point de vue sanitaire, environ 1.000 faisans ont d'ores et déjà été ramassés par le propriétaire des lieux et évacués via le clos d'équarrissage "Rendac". Les autres faisans semblent rester dans un périmètre relativement proche des volières d'où ils ont été relâchés. Hormis l'un ou l'autre cas ponctuels, dont la présence d'une buse, à ce stade l'impact sur la faune sauvage semble limité. Une vigilance toute particulière est accordée néanmoins aux marais d'Harchies (Bernissart), une proche zone ornithologique de grand intérêt.

En concertation avec l'AFSCA, des mesures cohérentes et proportionnées vont être prises. Afin d'éviter la dispersion des animaux, la chasse sera suspendue durant quatre semaines, soit jusqu'au 25 novembre prochain, via un arrêté du Gouvernement wallon. Cette mesure, dans un rayon de trois kilomètres, concerne les territoires des communes de Frasnes-lez-Anvaing, Celles et de Mont-de-l'Enclus. Dans ces zones de chasse, obligation est faite de prendre les dispositions pour le ramassage et l'évacuation des faisans morts. Pour sa part, le SPW opèrera une surveillance spécifique sur le terrain dans un rayon de dix kilomètres afin de suivre le déplacement des faisans malades et la contamination de la faune sauvage par ce foyer de virus de grippe aviaire. Les particuliers sont invités à confiner leurs volailles dans un rayon de trois kilomètres autour de Corde.

Par ailleurs, tout signalement d'animaux morts dans la faune sauvage peut être renseigné au 1718 indique l'AFSCA. Enfin, l'agence fédérale rappelle que l'ensemble des élevages avicoles est sous le coup d'une obligation de confinement généralisé sur tout le territoire belge depuis le 5 octobre dernier, vu la présence de nombreux foyers ponctuels de grippe aviaire, particulièrement en Flandre.

