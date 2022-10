"Il faut qu'on parle": pourquoi la majorité des médecins préconisent de rester à l'heure d'hiver?

Ce vendredi autour de la table de Maxime Binet dans l'émission Il faut qu'on parle, se trouvaient Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de la DH, et la juge d'instruction Anne Gruwez. Les débats de ce soir se sont articulés autour de plusieurs thèmes, notamment le changement d'heure, les vols de carburants et les séquelles du Covid qui ne disparaissent jamais vraiment.

Pour étoffer le débat, l'équipe recevait Olivier Neirynck, directeur technique à la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants (Brafco), le professeur de Santé publique à l'ULB Yves Coppieters, le pneumologue et spécialiste des troubles du sommeil Albert Lachman, ainsi qu'Adalbert Jahnz, le porte-parole responsable des transports à la Commission européenne.

Comment se préserver des vols de carburant et combustibles, qui explosent en ce moment? Les scientifiques en savent désormais plus sur les séquelles à long terme du coronavirus, mais de quoi s'agit-il? Doit-on craindre un rebond des contaminations au Covid et des fêtes de fin d'année confinées? Le changement d'heure a-t-il une incidence sur notre santé ou nos économies? Autant de questions auxquelles les chroniqueurs et invités de l'émission ont répondu ce vendredi dans Il faut qu'on parle.