La réforme des droits d'auteur ne plaît pas à tout le monde: "Il fallait surtout éviter qu'un travailleur y ait droit pour avoir fait un PowerPoint" La réforme des droits d'auteur inquiète de nombreuses associations des secteurs. Gauvain Dos Santos ©Shutterstock

Nous avons pointé plusieurs éléments d'inquiétude quant à la réforme des droits d'auteur", déclare Tanguy Roosen, directeur juridique de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. "On a pu convaincre le ministre qu'il fallait certains amendements, mais je pense que le travail n'est pas encore fini." La SACD, comme d'autres sociétés de droits d'auteur, souhaitait que des abus soit supprimés. "Il fallait éviter que tout et n'importe qui puisse déclarer des revenus comme droits d'auteur alors que leur travail ne comportait pas de volet artistique ou créatif. Il est nécessaire d'exclure toutes les professions qui bénéficient...