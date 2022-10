L'idée était dans l'air depuis plusieurs semaines : la SNCB va augmenter ses tarifs dès février

La proposition était dans l'air depuis plusieurs semaines déjà. Elle vient d'être adoptée par le consel d'administration de la SNCB. A partir de février prochain, prendre le train coûtera plus cher. Et cela, malgré l'avis négatif du ministre de tutelle, Georges Gilkinet qui expliquait, il y a quinze jours seulement, qu'hausser les tarifs de la SNCB "n'était pas le bon signal à envoyer aux citoyens, à l'époque où il faut plus que jamais inciter les gens à prendre le train."

La SNCB a donc décidé d'aller à l'encontre de la position minisistérielle. Il faut dire que le groupe est touché de plein fouet par la hausse des prix d'énergie, en étant le plus gros consommateur d'électricité du pays. La SNCB évoque "une décision difficile à prendre, mais nécessaire. La SNCB fait en sorte de rendre le train plus attractif grâce à des formules commerciales avantageuses, tout en étant contrainte d'adapter ses tarifs en raison de l'impact de la forte inflation et des prix de l'énergie." Selon la SNCB, l'ajustement des tarifs doit être mis en regard, entre autres, de la forte hausse des prix de l'énergie. "Avec 3.800 trains par jour, la SNCB est le premier consommateur d'électricité du pays. Rien que pour l'année prochaine, sa facture d'électricité va augmenter de plus de 200 millions d'euros par rapport à 2022. A cela s'ajoute l'indexation des salaires qui représente aussi un gros impact."

L'ajustement tarifaire qui sera effectif en février ne couvrira qu'une partie limitée de l'augmentation des coûts d'exploitation. "La SNCB entend tout faire pour continuer à faire revenir ses voyageurs dans les trains et en attirer de nouveaux. Cette augmentation de prix n’est pas une décision facile mais la SNCB va déployer à l’avenir un maximum d’initiatives pour continuer à rendre le train attractif."

L'ajustement moyen des prix de tous les produits, hors abonnements, sera de 8,73%, à partir du 1er février 2023. Le tarif du Standard Ticket sera ainsi ajusté de 8,73 %. Les tarifs seront les suivants :

* Senior ticket : 7,80 € (+0,60 €)

* Youth Ticket : 7,10 € (+0,50 €)

* Youth Multi : 57 € en format digital (+ 4 €) et 59 € en format papier (+ 4 €).

* Youth Holidays : 19 €pour une semaine (+1 €) et 31 €pour un mois (+2 €)

* Le prix du Local Multi sera à 29 € (+2 €)

* Le Standard Multi passera à 93 € en version digitale (+9 €) et à 96 € en version papier (+9 €).

* Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l'évolution est en partie basée sur l'évolution de l'indice santé, seront ajustés de 9,73 %.