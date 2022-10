Le changement de majorité avec le Vlaams Belang à Zwijndrecht démarre le projet de fusion de communes : "Le CD&V nous tourne le dos"

Le conseil municipal de Zwijndrecht a approuvé jeudi soir la décision de principe d’entamer des pourparlers de fusion avec les municipalités voisines de Beveren et Kruibeke. Cela s’est passé avec une majorité mixte du CD&V et des partis d’opposition, le N-VA et Vlaams Belang, mais sans le parti Groen du bourgmestre André Van de Vyver.