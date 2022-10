"Une attaque organisée": Zuhal Demir déplore la fuite dans la presse du septième "plan lisier" flamand

C'est "une attaque organisée" avec comme objectif de "torpiller" le MAP7, a-t-elle affirmé sur le plateau de l'émission De Zevende Dag de la VRT-télévision.

Le quotidien 'De Tijd' a publié samedi le contenu de ce plan élaboré par Mme Demir (N-VA) et qui prévoit des mesures plus strictes pour la fertilisation en agriculture. Cette fuite a provoqué des critiques émanant tant des organisations d'agriculteurs que des partis de la coalition flamande, le CD&V et l'Open Vld.

"Cette proposition n'est pas une base de discussion", a déclaré le ministre flamand de l'Agriculture, Jo Brouns (CD&V). Pour le président du parti démocrate-chrétien, Sammy Mahdi, la proposition risque de mener à "l'enterrement de nos frites belges".

Le patron de la fédération de Belgapom, l'association professionnelle du commerce et de la transformation de la pomme de terre, Christophe Vermeulen, a pour sa part qualifié dimanche à la VRT le plan de "bombe atomique" et dénoncé un comportement "imprudent" de la part de la ministre.

Mme Demir a dit regretter que son texte ait fuité, provoquant de telles réactions. Elle s'est déclarée convaincue que son projet avait été éventé de manière délibérée afin de l'écarter.

Elle a souligné que son texte n'était qu'"un début", qui doit encore être discuté, tant avec les organisations agricoles et environnementalistes qu'au niveau politique.

"Je suis ouverte à tous les amendements et ajustements pour autant que nous atteignions l'objectif (qui est d'améliorer la qualité de l'eau des rivières, ndlr)", a encore dit la ministre nationaliste.