Michaël Vossaert, candidat à la présidence de DéFI: "J'incarne une nouvelle approche"

Invité sur le plateau de LN24, Michaël Vossaert est le challenger de François De Smet pour la présidence du pati DéFI. Les élections auront lieu début décembre et Martin Buxant demande alors au potentiel futur président de parti en quoi son mandat serait mieux que celui de son prédécesseur: "Pourquoi je me présente? C'est bien justement pour apporter une autre méthode et une nouvelle approche", avant de poursuivre: "Vous savez quand je rencontre les citoyens, ils me parlent beaucoup du pouvoir d'achat et des solutions qu'il faut apporter. Nous en tant que politiques, on doit amener cette solution. J'estime incarner cette méthode, cette nouvelle approche, avec plus de pragmatisme... Nous avons aussi des objectifs politiques à atteindre et c'est aussi cela ma candidature, c'est de faire en sorte que notre parti devienne un parti de premier plan en Fédération Wallonie-Bruxelles".

L'invité souligne une identité forte de son parti avec un projet francophone qui peut s'inscrire dans le cadre socio-économique et dans le cadre institutionnel: "On sait très bien que dans l'institutionnel souvent se retrouve le socio-économique", s'explique-t-il. Défi est une marque importante dans l'environnement: "C'est l'éco-pragmatisme", explique Michaël Vossaert.

DéFI est connu pour avoir eu à sa tête durant 25 ans, Olivier Maingain et l'invité de la matinale ne cache pas son admiration: "Je m'inspire évidemment de ce qu'a fait pendant 25 ans Olivier Maingain en tant que président rassembleur", avant de continuer: "Le fait d'avoir une ligne très claire sur le projet francophone, d'avoir lancé avec Didier Gosuin tout ce débat sur le libéralisme social et ce que ça représente... Cette distinction avec le PS et le MR. Je vous rappelle qu'on a quitté le MR sur l'institutionnel".

La question est posée: quelle est la ligne de fracture avec François De Smet? "Il y a divergence dans la méthode, on doit mettre en avant notre projet francophone autour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes le seul parti à défendre clairement la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique-t-il. "C'est l'enseignement, c'est le sport, c'est la culture. C'est l'avenir de nos jeunes et de notre pays" conclut-t-il.

Le parti veut apporter un projet positif auprès des francophones en étant plus moderne à la "sauce Vossaert".

