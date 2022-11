Météo: quelques dernières gouttes en matinée et du soleil en journée

Ce matin, quelques faibles pluies ou averses seront encore présentes sur l'est et le bord de mer mais assez rapidement, le temps deviendra sec partout. Les périodes de soleil, déjà présentes au petit matin sur le centre, s'élargiront et s'étendront aux autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En fin d'après-midi, davantage de nuages arriveront par l'ouest mais le temps devrait rester généralement sec jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 11 ou 12°C en haute Ardenne et 15 ou 16°C dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à sud-sud-ouest et à la Côte, il sera assez fort à parfois fort. Ce soir, la nébulosité deviendra variable à abondante avec de la pluie ou quelques averses à partir de l'ouest qui transiteront en cours de nuit vers l'est, tout en perdant en activité. Les minima seront compris entre 6°C en haute Ardenne à 11°C dans le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré dans l'intérieur, voire encore assez fort dans un premier temps. A la mer, il sera assez fort à parfois fort. Rafales jusque 55 km/h. Mercredi, la matinée débutera avec une nébulosité variable menant encore à quelques averses. Toutefois, de larges éclaircies s'imposeront rapidement avec un temps devenant alors sec et souvent peu nuageux sur l'ouest et le centre. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il faudra composer avec davantage de nuages cumuliformes. Les maxima atteindront 10°C en Hautes-Fagnes et 14 ou 15°C en plaine. Le vent sera modéré dans les terres, parfois assez fort à la mer, de sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre 50 km/h en matinée avant de diminuer en intensité l'après-midi.