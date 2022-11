Accueil Actu Belgique Octobre doux et chauffage éteint : voici pourquoi, malheureusement, vous n’en profiterez pas vraiment sur votre facture (même si vous avez un compteur intelligent) Les compteurs intelligents sont rares, et sous-exploités. T.VH ©Montage

On a donc battu des records de température à la fin du mois d'octobre, avec une douceur exceptionnelle qui a, en plus, tenu sur la longueur. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Belges puisque les prix du gaz ont baissé sur les marchés suite à une demande plus faible qu'attendue, d'autant plus que la consommation a baissé de 28 % par rapport à un mois d'octobre normal. Car en plus de la météo, les Belges font très attention à leur consommation. Mais, attention, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Parlons d'abord de la météo. Même si le réchauffement climatique reste préoccupant, profitons de la douceur qui va perdurer jusqu'à la mi-novembre. Si on n'atteindra normalement plus la barre de 20 degrés, normalement, il va encore...