"Il faut qu'on parle": nouveau coup dur, le chèque énergie est postposé

Ce jeudi autour de la table de Maxime Binet dans l'émission Il faut qu'on parle, se trouvaient Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre "Le Public" et Alexis Carantonis, rédacteur en chef de www.dhnet.be. Les débats de ce soir se sont articulés autour de plusieurs thèmes, notamment le téléphone au volant, le divorce et le chèque énergie postposé.

Pour étoffer le débat, l'équipe avait convié Lucien Beckers, président de "Mauto Défense", Philippe Defeyt, économiste et Julie frère, porte-parole de Test-Achats.

Téléphone au volant et les nouveaux radars impitoyables qui pourront voir si vous utilisez votre portable? Auparavant on utilisait le téléphone au volant pour téléphoner, aujourd'hui on l'utilise pour aller sur les réseaux sociaux lance alors Maxime Binet. "C'est surtout révoltant et c'est ça le problème. C'est ce comportement là qui doit être traqué et puni avec la plus grande des sévérités", explique Alexis Carantonis, rédacteur en chef du site internet de la DH. "Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, utiliser son téléphone au volant n'est pas forcément illégal. Vous avez le droit de téléphoner dans votre voiture..." poursuit-t-il.

Il a été question ensuite dans le reste de l'émission des divorces et de la crise économique qui empêche les séparations. Philippe Defeyt, économiste fait un lien entre les divorces qui sont repoussés et la crise actuelle du logement.

Le dernier thème abordé était celui sur le chèque énergie qui a été postposé et là Alexis Carantonis explique que la facture d'énergie est en quelque sorte des impôts déguisés.

Autant de sujets auxquels les chroniqueurs et invités de l'émission ont répondu ce jeudi dans Il faut qu'on parle.